PS5 : on peut jouer à la Switch avec la DualSense, et ce n'est pas une blague

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) 2 novembre 2020

Here’s proof from me with the same adapter and controller! :) pic.twitter.com/I9ZKBhNXSm — KJ (@Betrayed_Fate) 2 novembre 2020

Si la PlayStation 5 n'est toujours pas sortie, certains chanceux ont déjà pu mettre la main sur la DualSense, sa fameuse manette aux fonctionnalités intrigantes, vendue en avance par certains commerçants. C'est bien chouette, mais sans console... comment s'en servir ? À chaque problème sa solution : plusieurs joueurs ont ainsi essayé le pad sur d'autres plateformes, "au cas ou". Et figurez-vous que l'objet fonctionne très bien sur PS3, sur PC et même... sur Nintendo Switch.Une hérésie pour certains aficionados de Big N (on les comprend) mais qui devrait toutefois en combler certains : grâce à l'adaptateur 8bitdo, visiblement obligatoire et disponible pour un peu plus d'une dizaine d'euros sur le net, il est même possible de jouer sans aucun fil. Ni une, ni deux, certains utilisateurs en ont posté la preuve sur Twitter.Voilà qui devrait faire des heureux. Il ne manquerait plus que l'on arrive à trouver un moyen de connecter à la DualSense à la Xbox Series X, tiens.