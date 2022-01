PS5 : notre unboxing en 4K des manettes "Nova Pink" et "Starlight Blue", on scrute les détails

Six mois après avoir commercialisé les premiers coloris pour ses manettes PS5, Sony Interactive Entertainment propose dès aujourd'hui trois nouvelles couleurs pour ses DualSense : Nova Pink, Starlight Blue et Galatic Purple. Des noms toujours aussi bien trouvé pour mettre en avant ces modèles inédits qui viennent enrichir le choix des joueurs, en plus des Midnight Black et des Cosmic Red sortis le 18 juin dernier. Evidemment, en grand collectionneur que nous sommes, mais aussi parce qu'on aime par-dessus tout déballer de beaux objets, nous vous proposons de découvrir 2 de ces 3 manettes, les éditions rose et bleue, la manette violette n'arrivant que la semaine prochaine et fera l'objet d'une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez observer la Nova Pink et la Starlight Blue sous toutes les coutures, constater qu'il s'agit de coloris bien clair que les précédentes manettes proposés il y a six mois, et que le coloris est homogène partout sur l'objet. Pas de dégradé ni de teinte différente, il s'agit des premiers coloris primaires et basiques que Sony Interactive Entertainment met sur le marché. Rappel des prix pour ces nouveaux coloris : 74.99€, prix conseillé.