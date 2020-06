PS5 : ZOTAC compare le design de la console à celui du MEK1, il y a une petite ressemblance de face

A l'heure actuelle, on ne sait pas à partir de quand la console sera disponible, et à quel prix. Concernant le dernier point, Microsoft et Sony Interactive Entertainment donnent l'impression d'attendre que le camp d'en face agisse pour, sans doute, s'aligner sur son tarif.



casque audio Pulse 3D, de la DualSense et de la caméra HD - ont été pensés pour parfaire la finition de la PS5.

Le design de la PS5 ne laisse personne indifférent, c'est le moins que l'on puisse dire. Suite à la conférence de la semaine dernière, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux : certains ont félicité Sony Interactive Entertainment pour son audace, alors que d'autres ont confié ne pas aimer les courbes de la console. En tout cas, même si l'on ignore quelles ont été les inspirations du constructeur japonais, le fabricant ZOTAC s'est amusé à demander à sa communauté de trouver les différences entre la PS5 et son PC MEK1 sorti en 2018.C'est vrai que lorsque les deux machines sont placées côte à côte à la verticale, on peut noter une petite ressemblance. Mais ça s'arrête là, puisqu'une fois qu'on les regarde sous un autre angle, l'illusion s'estompe. Et puis, des détails - comme les symboles PlayStation placés sur le revêtement de la PS5, du