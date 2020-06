PS5 : Sony a enfin dévoilé le design de la console, voici les réactions des joueurs

Hyper déçu. Ce blanc avec la LED bleue, c'est horrible", "Je ne suis pas super fan, je préfère la simplicité de la Xbox Series X", "Elle est moche de chez moche", ou encore "Le design me laisse perplexe".



Un peu comme pour les specs de leurs consoles respectives (le SSD vs. les téraflops), Microsoft et Sony Interactive Entertainment offre deux philosophies bien distinctes : la sobriété pour la Xbox Series X, l'audace pour la PS5. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce qui fait le succès d'une machine, c'est avant tout les jeux, et la conférence d'hier a montré que le successeur de la PS4 avait de sérieux atouts dans sa manche. A Microsoft de lui répondre en juillet prochain avec, cette fois-ci, un événement dédié aux jeux first party.





Si ça fait un moment que l'on sait à quoi ressemblera la Xbox Series X, Sony Interactive Entertainment aura pris tout son temps pour dévoiler le design de la PS5. Hier , on a enfin pu découvrir les formes de la console qui, il faut bien admettre, affiche un look futuriste du plus bel effet. Bien évidemment, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, et bon nombre de joueurs sont impatients d'accueillir la bête chez eux."Take my moneyyyyy", s'enthousiasme un tweetos, tandis qu'un autre lâche un "incroyable". Les superlatifs ne manquent pas : "Magnifique !", "Un bijou", "Je suis choqué pour les quinze prochaines années", "Super belle !", "J'achète", "Une tuerie", "Vous avez cassé Internet", "Je t'aime", "Meilleure console", ou encore "C'est quoi cette beauté ?".Bien évidemment, tout le monde n'est pas convaincu par les courbes de la PS5. "Je me disais bien que j'avais perdu mon classeur, rendez-le moi", balance un internaute. "On dirait une box SFR avec un classeur dedans", lâche un autre. Il y aussi : "Aussi moche que la manette", "