DualSense : la manette PS5 se fait désosser à son tour, on découvre ses entrailles ensemble

Rappelez-vous, il y a 3 semaines, Sony proposait le désossage total de la PlayStation 5 afin de nous révéler la totalité des composants de sa console next gen. C’est Yasuhiro Ootori, l’un des responsables hardware de la division de chez Sony Interactive Entertainment qui nous proposait cet exercice délicat. Une vidéo qui a cartonné puisqu’elle comptabilise plus de 9 millions de vues à ce jour. Ce genre de vidéo de démontage, ça cartonne si bien que la chaîne TronicsFix, une chaîne YouTube spécialisée dans les réparations de consoles et accessoires en tout genre, a décidé de démonter la DualSense, la fameuse manette de la PS5.





Et la personne en question qui s’en occupe semble maîtriser le sujet, puisqu’il n’y a quasiment aucune hésitation. Déjà, on se rend compte qu’il sait par quel morceau de la manette commencer pour bien la démonter. Il semble utiliser aussi les bons ustensiles, mais il sait par où commencer. On le voit démarrer par la face centrale pour ensuite s’attaquer aux gâchettes qui lui permettent du coup de libérer toute la façade complète, ce qui nous permet de découvrir la batterie de la DualSense, plus grosse que celle de la DualShock 3, ce qui promet peut-être une meilleure autonomie.





On voit l’ingénieur retirer la connectique de la batterie pour continuer le désossage total et ainsi nous révéler le circuit imprimé de la manette. Du coup, il fait des comparos avec celui de la DualShock 4 et note les différences. Le mec va jusqu’au bout, il est ultra complet et se permet même de nous détailler le système de vibration qui est, on vous le rappelle plus évolué, ainsi que le nouveau système des gâchettes et tout l’aspect haptique. L'objet semble bien conçu, et le démontage ne semble pas être trop compliqué, ce qui permettra aux joueurs les plus débrouillards de réparer leurs périphériques si jamais ces derniers tombent en panne.