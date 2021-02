PS5 : la console de Sony arrive en Chine avec un blocage géographique, explications

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.



Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 8 février 2021

Marché ô combien stratégique aujourd'hui, la Chine va elle aussi profiter de la sortie de la PS5. La nouvelle console de Sony va d'ailleurs profiter d'une commercialisation bien sera bien plus rapide que celle de la PS4 à l'époque, puisqu'elle est attendue pour le second semestre 2021. On rappelle que la PS4 avait été déployée en mars 2015, soit un an et mois après la sortie dans les autres pays. Bien sûr, pour que la console next gen' de Sony puisse fouler les terres du pays du milieu, elle va devoir suivre tout un protocole strict. On apprend par exemple que la machine sera limitée par un blocage géographique de façon à ne faire tourner que les jeux officiellement approuvés par les autorités culturelles et gouvernementales. Evidemment, il est toujours possible de passer par Hong Kong pour se procurer une console internationale, d'ores et déjà disponible là-bas depuis son arrivée sur les marchés le 12 puis 19 novembre 2020. A noter toutefois que la Chine sera elle aussi confrontée à la pénurie mondiale et qu'elle devra également attendre l'arrivée de stocks prévues spécialement pour son marché pour satisfaire la demande. D'ailleurs, selon les estimations, sachez qu'il s'est vendu 3,5 millions de PS4 pour 1,2 million de Xbox One et 4 millions de Switch en Chine.