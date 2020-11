PS5 : P.T. était rétrocompatible... mais Konami en a finalement décidé autrement

En 2015, Konami publiait P.T., la démo jouable terrifiante de Silent Hills. La suite, vous la connaissez : Hideo Kojima a quitté l'éditeur suite à un conflit tumultueux, ce dernier annulant totalement le projet horrifique. Pire encore, la firme a carrément supprimé P.T. du store et bloqué les téléchargements : en d'autres termes, le seul moyen d'y jouer est d'avoir conservé l'application sur sa PS4... et de ne surtout pas la supprimer.



Forcément, à l'approche de la PS5, beaucoup se demandent s'il sera possible de jouer au jeu sur la machine next-gen : comme l'expliquait Sony pas plus tard qu'hier, les données de la PS4 pourront être transférées sur la PlayStation 5. Et cette dernière étant déjà disponible pour quelques chanceux - des journalistes et des influenceurs - certains ont déjà tenté la manipulation pour voir si P.T. était jouable.



Et il l'était bien ! Comme le démontre la chaîne YouTube Next-Gen Base, le titre de Kojima-San fonctionnait parfaitement sur PS5... avant qu'un mystérieux message s'affiche plusieurs jours tard, bloquant totalement l'accès au soft : "Ce jeu PS4 n'est pas disponible sur PS5." Le site Polygon a ainsi contacté Sony pour plus d'informations, lequel a répondu qu'il s'agissait d'une décision de l'éditeur. Konami a donc, intentionnellement, retiré la rétrocompatibilité de P.T. sur la bête japonaise. Et il va falloir faire avec...