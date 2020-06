PS5 : selon un ancien d'Xbox, il est "impossible" que le prix dépasse 500 dollars

Je crois en l'expression "ne jamais dire jamais". Mais là, je dois dire "jamais" : impossible que la PS5 ne coûte plus que 499 dollars.



Lors de cette génération, le prix est peut-être le facteur de réussite le plus important. Sans doute même au-delà des exclusivités.

La PS5 s'est maintenant dévoilée un peu plus concrètement, c'est un fait. Néanmoins, la question de son prix reste toujours d'actualité : si de nombreuses rumeurs s'accordent à dire que la machine sera particulièrement chère et que Jim Ryan lui-même reste nébuleux sur le sujet, Albert Penello , un ancien du marketing de Microsoft ayant travaillé sur les trois premières Xbox, ne voit pas tout à fait la chose du même œil. Sachant que le bonhomme est également passé chez Electronic Arts et SEGA, on peut dire que l'industrie vidéoludique est une compétence qu'il maîtrise relativement bien.499,99 dollars, soit un montant souvent avancé par les joueurs : rappelons que la PS5 se déclinera en deux modèles, la "normale" avec un lecteur Blu-Ray et la Digital Edition qui ne supportera que les versions dématérialisées. En toute logique, ces deux itérations seront vendues à des prix différents, d'autant plus que des packs comprenant tous les accessoires risquent également d'être commercialisés...