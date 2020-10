PS5 : il n'y aura pas assez de consoles pour tout le monde, et c'est Sony qui le dit

Sony Interactive Entertainment

La demande exprimée à travers les précommandes est très, très forte. Il se peut que tous ceux qui veulent une PS5 le jour J ne soient pas capables d’en trouver une. Mais nous travaillons aussi dur que nous le pouvons.



huit millions de consoles d'ici avril 2021, soit un million de plus que la PS4 lors de sa sortie. Rien que ça...

La PlayStation 5, déjà victime de son succès ? À en croire les mots de Jim Ryan, à la tête de, ce serait effectivement le cas. Lors d'une interview avec Reuters, le PDG n'a pas tardé à parler franchement de l'état des précommandes : plus qu'encourageantes, celles-ci sont même stratosphériques puisqu'en douze heures,Sony a vendu autant de PS5 que de PS4 lors de ses douze premières semaines de réservation, à l'époque. Plus concrètement, cela se traduit pas un très probable "sold-out' :Il faut dire qu'avec un coronavirus qui continue de bousculer les usines de production, le constructeur nippon doit étouffer sous l'engouement de sa communauté. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il soit à plaindre puisque les chiffres de vente risquent bien d'être, eux aussi, impressionnants. On appelle que Sony a prévu de vendre