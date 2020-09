PS5 : Gran Turismo 7, Demon's Souls, Sackboy, découvrez les jaquettes des probables jeux du line-up

Qui dit nouvelle génération dit nouvelles jaquettes : pour la PS5, Sony ne déroge pas à la règle et a déjà présenté le design très épuré de ses boîtes avec Spider-Man Miles Morales , il y a plusieurs semaines, rappelant le ton blanc et bleu de sa fameuse machine.Aujourd'hui, c'est la branche australienne d'Amazon qui lève le voile sur une nouvelle fournée de jeux : Gran Turismo 7, Demon's Souls ( qui s'offre au passage deux nouveaux screenshots ), Sackboy A Big Adventure, Destruction Allstars et Returnal, autant de titres qui ne disposent pas encore de date de sortie mais qui ont de grandes chances de se retrouver au line-up de la PlayStation 5. Précisons tout de même que ces images sont encore non définitives comme indiqué sur les jaquettes : qu'en pensez-vous ?