Sony prévoirait de faire entre 120 et 170 millions de PS5 en 5 ans, soit 2x plus que la Xbox Series X

Sony semble avoir de très forts espoirs concernant sa fameuse PlayStation 5, autrement plus grands encore que pour ses précédentes machines. Selon les sources du site DigiTimes, apparemment proches des sociétés de fabrication taïwanaises, le constructeur japonais prévoirait la production de 120 à 170 millions de PS5 les cinq prochaines années ! Des objectifs absolument faramineux qui seraient deux fois plus élevés que ceux de Microsoft : toujours selon DigiTimes, le géant américain aurait lui prévu de confectionner environ 60 millions d'Xbox Series X dans le même laps de temps.À titre de comparaison, la PS4 s'est vendue aujourd'hui à plus de 110 millions d'exemplaires, et ce en sept ans d'activité. La PS2, toujours grande reine des charts, avait elle trouvé plus de 150 millions de preneurs, sa fin de production n'étant arrivée qu'en 2013 ! La confiance de Sony envers la PlayStation 5 parait donc certaine, du moins si les dires de DigiTimes sont avérés et pour cela, nous nous devons de prendre l'information avec des pincettes en attendant une possible officialisation. De plus, il paraît nécessaire de rappeler qu'il s'agit là d'un objectif de production et non de ventes : si Sony compte réellement marchander entre 120 et 170 millions de PS5, il aura plus de cinq ans pour atteindre ce palier record dans l'histoire du jeu vidéo. Et ce sera déjà un sacré succès.Pour rappel, la PS5 ne dispose toujours pas de date de sortie si ce n'est un vague "fin d'année", ni de prix. Deux modèles seront également proposés, le standard et la Digital Edition, ce qui explique peut-être ce nombre gargantuesque d'objets à sortir d'usines...