PS5 : des retards de livraison prévus chez Micromania, il va falloir être patient

Dans un contexte sanitaire complexe et des transporteurs de plus en plus saturés, l'envoi des précommandes à domicile peut être légèrement décalé. Certains d'entre vous pourraient recevoir leurs consoles d'ici quelques jours. Soyez assurés que toutes nos équipes sont mobilisées pour vous faire parvenir vos consoles au plus vite. Merci de votre compréhension.



Cela ne concerne pas tout le monde, donc, et nous ne savons d'ailleurs pas si certaines régions de France sont plus impactées que d'autres mais il ne faudra pas s'étonner si la PS5 ne débarque pas dans votre foyer aujourd'hui. On sait, c'est particulièrement rageant, surtout si près d'avoir la bête désirée de longue date, mais il va falloir faire avec. Courage.





Décidément, ce lancement de next-gen n'est pas un lancement comme les autres. Alors que les constructeurs n'ont pas produit assez de machines pour tout le monde, entraînant alors une rupture de stocks quasiment générale, les chanceux ayant réussi à commander leur console pourraient bien... ne pas être livrés dans les temps. En tout cas, en ce qui concerne la PS5 et Micromania, les choses s'annoncent plus compliquées que prévues. L'enseigne française s'est pourtant organisée d'une bien belle façon pour gérer le démarrage de la machine, d'abord en organisant un système "click & collect" impressionnant, puis en planifiant une livraison à domicile de gros calibre. Seulement voilà, il risque d'y avoir du retard, comme nous l'indique la société sur Twitter.