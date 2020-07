PS5 / Xbox Series X : des jeux next-gen qui coûtent plus cher ? Phil Spencer donne son avis

Shawn Layden, lui, préfère regarder du côté des coûts de développement. "Au lieu de passer cinq ans à faire un jeu de 80 heures, à quoi ressemblerait trois ans pour un titre de 15 heures ?, s'est demandé l'ex-dirigeant de Sony Interactive Entertainment. Quels en seraient les coûts ? Serait-ce une expérience complète ? Personnellement, en tant que joueur avec un peu plus d'expérience maintenant, je saluerais le retour des jeux de 12 à 15 heures." Aujourd'hui, c'est au tour de Phil Spencer de s'exprimer sur ce cas sensible, dans le cadre d'une interview accordée au Washington Post "En tant qu'industrie, nous avons la liberté de vendre nos produits au prix que l'on souhaite, et ce sont ensuite les consommateurs qui décideront celui qui leur semble le plus juste, a indiqué le patron de la branche Xbox. Je n'ai rien contre ceux qui comptent fixer un nouveau prix pour leurs jeux, parce que je suis conscient que chacun prend des décisions en fonction de ses impératifs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les joueurs n'ont jamais eu autant le choix. Au final, je sais que c'est le consommateur qui décide du prix, et c'est un système auquel je fais confiance."Bien évidemment, Phil Spencer a refusé de dire si oui ou non les jeux allaient coûter au moins 70$ sur Xbox Series X, mais avec le Xbox Game Pass, le constructeur américain offre une alternative intéressante sur le plan tarifaire - 10€ sur Xbox One ou PC, 13€ pour la formule Ultimate qui regroupe les deux supports.