PS5 : découvrez les audiences astronomiques du reveal, c'est bien plus que pour la PS4

Jeudi soir s'est tenu un événement majeur dans l'industrie du jeu vidéo : Sony a présenté de nombreux titres à venir sur PS5 et, tel un point final magistral, a dévoilé le design de sa console après plus d'une heure de spectacle. Un show entièrement digital dont les audiences sur YouTube, relayées par VGC, parlent clairement d'elles-mêmes : les différentes vidéos disponibles sur la chaîne officielle PlayStation ont été vues plus de... 80 millions de fois. Et ce seulement du jeudi au lundi !



Par exemple, l'ensemble des rediffusions de la "conférence" dans les six langues disponibles ont cumulé, les quatre premiers jours, 17 millions de vues : à titre de comparaison, la présentation de la PS4 lors de l'E3 2013 a été regardée 3 millions de fois tandis que le showcase de l'E3 2018 (la dernière participation de Sony au salon californien)... 2,4 millions de fois.



Des scores absolument vertigineux qui devraient croître encore avec le temps et que l'on doit bien sûr à plusieurs facteurs : la progression de YouTube dans la société, un confinement augmentant forcément la visibilité d'un tel événement et la marque PlayStation, encore plus forte après cette génération aux ventes victorieuses. Sans oublier l'excitation naturelle autour de la next-gen, cela va sans dire.



De plus, il convient de noter que les autres statistiques concernant la diffusion sur Twitch, les organismes journalistiques/streamers ayant commenté la vidéo ou tout simplement les trailers publiés soit sur les autres chaînes PlayStation soit sur les réseaux sociaux, n'ont pas été comptabilisées : sans aucun doute, la portée de la PS5 est faramineuse et prouve bien que Sony n'a pas besoin de l'E3 pour rayonner. Difficile d'imaginer le constructeur revenir à Los Angeles en 2021 avec de telles scores...