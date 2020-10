PS5 : de nouvelles images en très haute résolution de la console et ses accessoires, à voir ici

En attendant la sortie fatidique prévue le 19 novembre en France (et encore, il ne devrait pas y avoir de consoles pour tout le monde), la PlayStation 5 continue d'attirer le regard avec une toute nouvelle série d'images diffusée par Sony. Une bien grosse galerie de clichés de la machine sous tous ses angles, et pas que puisque les accessoires sont aussi concernés : la DualSense, son support de rechargement, le casque audio, la caméra, le télécommande, tout l'arsenal next-gen proposé par le constructeur nippon se voit ici passé au crible. Le petit plus ? Ces images sont en très haute définition : en gros, ne vous gênez pas pour zoomer sans vergogne dedans ou les transformer en wallpapers, ça ne mange pas de pain. Bon appétit.Pour rappel, la PS5 se déclinera en deux versions : la "classique" avec lecteur de disque à 499,99 euros et la Digital Edition, sans lecteur, à 399,99 euros.