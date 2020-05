PS5 : d'après Sony, la console est 100 fois plus rapide que la PS4

", avance-t-il entre autres.



On rappelle que la sortie de la PS5 est programmée pour la fin de cette année.

Si les chiffres montrent que la Xbox Series X est supérieure à la PS5 en termes de téraflops, la console de Sony Interactive Entertainment prend en revanche le dessus au niveau du SSD. Mark Cerny, l'architecte de la machine, ne cesse de le répéter : c'est dans ce domaine que la next-gen doit marquer une évolution majeure par rapport à la génération actuelle, un point évoquer récemment lors d'une réunion de travail."Afin d'améliorer l'immersion dans les jeux, on n'espère pas améliorer que la résolution, mais également la vitesse de traitement, peut-on lire dans ce document . Par exemple, grâce à un SSD performant conçu sur mesure, nous envisageons une vitesse de traitement 100 fois plus rapide que sur PS4. Les temps de chargement devraient être nettement plus courts, et les joueurs devraient être en mesure d'évoluer dans des mondes immenses de façon quasi instantanée."Dans le même dossier, Sony Interactive Entertainment évoque le traitement audio de la PS5 qui, toujours d'après le constructeur japonais, sera lui aussi primordial pour plonger les joueurs dans d'autres univers. "En combinant la vitesse de traitement, le retour haptique et l'audio, nous allons encore plus loin que sur PS4 et faisons de la PS5 une véritable console next-gen avec des expériences de jeu que nous ne pouvons pas offrir jusqu'à présent