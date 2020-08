PS4 : Sony ressort certaines éditions spéciales de la DualShock 4

Les collectionneurs le savent, lorsque Sony sort une nouvelle couleur pour sa manette DualShock 4, il vaut mieux être rapide avant que cette dernière ne disparaisse. Aujourd'hui, Sony nous offre une seconde chance. La firme nippone va faire revenir quatre couleurs pour son emblématique manette, et ces dernières seront disponibles dès ce mois-ci. Les joueurs vont donc pouvoir mettre les mains sur les déclinaisons Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold et Steel Black de la DualShock 4, sans qu'on sache le nombre d'unités prévues pour chaque. Vous l'avez compris, si vous voulez le fullset de couleurs, il ne faudra pas rater cette occasion.

Berry Blue, Rose Gold, and other DualShock 4 wireless controllers return this month: https://t.co/vRDlYnvzDb pic.twitter.com/NZBiqgHR2u