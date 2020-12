PS4 : Sony rappelle qu'il ne compte pas laisser tomber la console, d'autres jeux à venir

Personne ne sera surpris étant donné que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, mais dans le cadre d'une interview accordée à EDGE, Sony Interactive Entertainment a tenu à rappeler qu'il ne comptait absolument pas laisser tomber la PS4. "Nous avons une responsabilité envers cette large communauté, et nous continuerons de développer des jeux sur PS4 tant que le besoin s'en fera ressentir, a expliqué le patron Jim Ryan. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, que c'est rationnel. Vous verrez, la PS4 perdurera plus longtemps que la PS3. Cela dit, au fil du temps, l'accent sera mis sur la PS5 qui deviendra alors la priorité."



Encore une fois, il n'aurait pas été judicieux de la part du constructeur japonais de se couper des quelque 112 millions de PS4 vendues dans le monde, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Sackboy : A Big Adventure, Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Horizon : Forbidden West ont également été annoncés sur la console. " La communauté PS4 continuera d'être importante pour nous pendant encore trois-quatre années , avait déjà souligné le même Jim Ryan en septembre dernier. Si nous faisons correctement les choses, beaucoup d'utilisateurs sauteront le pas et s'achèteront une PS5, mais des dizaines de millions d'entre eux joueront toujours sur PS4. "



Avant d'ajouter : "Si ces jeux ont été conçus de manière à tirer profit de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques telles que le SSD ou la manette DualSense, les possesseurs de PS4 seront également en mesure d'en profiter lorsqu'ils seront disponibles." Enfin, plus récemment, il a précisé que les vrais jeux next-gen n'arriveront pas tout de suite. " L'histoire montre que ce n'est pas avant la seconde ou la troisième année que les développeurs trouvent leurs marques. Typiquement, ils ont besoin de temps pour se familiariser avec la console. Du coup, ce n'est qu'à partir de 2022 que vous allez voir des jeux magnifiques, de la même manière qu'il a fallu attendre 2015-2016 pour la génération précédente. "



Bref, tout ça pour dire que la PS4 n'est pas près de tirer sa révérence.