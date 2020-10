PS4 : Sony lâche une rétrospective de toute la gen, une seconde pour chaque jeu emblématique

Voilà maintenant sept ans que la PlayStation 4 est sortie. Le temps passe vite et la génération fut sacrément dense, rythmée par une foule de titres en tout genre et venus de tous les horizons. Avant de passer le flambeau à la PS5, Sony s'est donc attelée à une vidéo de moins de quatre minutes faisant office de véritable rétrospective avec, toutefois, un concept précis : chaque soft ayant défini la PS4 n'a le droit qu'à une seconde de présentation. En résulte un condensé aussi épileptique que nostalgique, constitué par ordre chronologique, piochant aussi bien dans les grandes exclusivités du constructeur japonais que les aventures des éditeurs tiers sans oublier un tas de produits indépendants savoureux. Une bonne manière de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et de replonger quelques années en arrière. Les avez-vous tous reconnus ?