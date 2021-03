PS4 : la mise à jour 8.50 est disponible en bêta, voici la liste des changements

es communautés sont des lieux où vous pouvez trouver des joueurs ayant des intérêts et des préférences similaires. Vous pouvez jouer à des jeux, participer à des Partys ou discuter de vos intérêts communs avec d’autres membres de la communauté." A l'heure actuelle, on ignore si cette décision est définitive, ou si le but de la manoeuvre est juste de prendre la température.



Parmi les autres modifications, on note la possibilité de désactiver les notifications de groupes, de masquer un jeu sur son profil, et de rejoindre une session de jeu plus rapidement par le biais d'une requête. Aucune date de déploiement n'a été communiquée pour le moment, et il n'est pas impossible que d'ici là, le constructeur japonais ajoute quelques retouches supplémentaires.

Comme pour rappeler que la PS4 n'est pas encore au placard malgré la sortie de la PS5, Sony Interactive Entertainment a fait parvenir à des utilisateurs triés sur le volet un mail leur permettant d'accéder à la bêta de la mise à jour 8.50 de la console. D'après les premiers retours (recueillis par MP1st ), le changement le plus notable est la suppression des communautés. Pour mémoire, "l