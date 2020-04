PS4 : la mise à jour 7.50 fait planter la console, les joueurs enragent

Pas plus tard qu’hier, nous vous indiquions que Sony Interactive Entertainment avait déployé la mise à jour 7.50 sur PS4, un patch qui se charge essentiellement d’améliorer la performance du système. Sauf que si l’on en croit un certain nombre d’utilisateurs de Reddit, l’update en question engendrerait des dysfonctionnements, et pas des moindres. En effet, parmi les cas recensés, il y a celui du lecteur Blu-ray : ce dernier ne fonctionnerait plus, obligeant du coup à retirer la galette manuellement. « Voilà pourquoi d’habitude, je suis réticent à télécharger les mises à jour, déplore un joueur. Maintenant, je paie les pots cassés ». Sans doute rassuré de voir qu’il n’était pas seul à avoir ce souci, un autre utilisateur précise que la console ne reconnaît plus aucun disque.



Bien sûr, la crainte de se retrouver avec une console brickée se répand sur les forums où le sujet est évoqué. « Pendant l’installation de la mise à jour, la console a redémarré, et le message ‘Une erreur s’est produite (SU-30746-0)’ s’est affiché, explique un autre joueur lésé. La manette ne se connecte même plus, la touche d’alimentation ne répond plus. J’ai débranché la PS4, je l’ai rebranchée ensuite, mais le message continue de s’afficher. Je prie pour que ma console ne soit pas brickée ». Heureusement pour lui, en passant par le mode sans échec, il est parvenu à relancer la mise à jour non sans s’être fait une belle frayeur.



Tout le monde n’a pas cette chance malheureusement, puisque certains se plaignent de rester « bloqués » dans le mode sans échec sans être en mesure de faire quoi que ce soit. Il y a aussi ceux qui signalent une boucle, c’est-à-dire que la console redémarre sans cesse. Encore plus frustrant : la PS4 qui est bien allumée, mais aucun signal vidéo n’est détecté par le téléviseur. Enfin, on peut également parler des joueurs qui n'arrivent même plus à accéder à leur compte PSN, et donc à leur bibliothèque de jeux. Au sein de la rédaction, la mise à jour 7.50 n’a été téléchargée que sur une seule console – bien avant les premiers retours – sans le moindre souci. Pour sa part, Maximilien refuse de tenter le diable, préférant attendre que Sony Interactive Entertainment s’exprime officiellement sur le sujet. Comme il ne s’agit pas de cas isolés, il n’est pas impossible que le constructeur japonais balance une autre mise à jour prochainement.



En pleine période de confinement, on imagine le préjudice que cela peut représenter. C’est la raison pour laquelle on vous conseille de jeter un œil à cette adresse où certaines manipulations sont préconisées par le SAV de Sony. N’hésitez pas non plus à faire le tour des forums où les joueurs s’échangent quelques astuces bienvenues.