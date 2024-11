PS2 : Sony confirme les 160 millions de consoles vendues avec un site anniversaire

L'information avait déjà circulé au printemps dernier, notamment par le biais de certains analystes bien connus de Twitter, mais aussi de Jim Ryan lors de l'un de ses dernières interventions, mais les 160 millions de PS2 vendues ont été officialisées par Sony Interactive Entertainment. Elle est de facto la PlayStation la plus vendu de la marque, talonné par la PS4 et ses 117 millions d'exemplaires vendus, contre 102 millions pour la PS1, 87 millions pour la PS3 et 65.6 millions pour la PS5. Histoire de marquer le coup, le constructeur japonais a ouvert les portes d' un site anniversaire , afin de retracer l'histoire fabuleuse de cette machine du début des années 2000, de ses fonctionnalités, de ses jeux iconiques et des souvenirs qu'elle a laissé dans les mémoires collectives. Mais ce site fait aussi la part belle aux autres PlayStation, et même les accessoires du type PSVR et PSVR2, sans oublier la PSP et la PS Vita. De quoi reprendre un bon shot de nostalgie avant de repartir dans les dramas Twitter qui égayent nos journées. Quel bonheur !Nombre de ventes