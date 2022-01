PS VR 2 : caractéristiques techniques et nouvelles manettes, tout savoir de la conférence du CES 2022

rendu "foveated", qui permet d’augmenter la fidélité graphique en concentrant la puissance de calcul sur le centre du regard de l'utilisateur. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, le PS VR 2 sera équipé des vibrations haptiques et de la technologie " Tempest 3D Audio" de la PS5, ce qui devrait favoriser l’immersion avec un son environnant réaliste.



- Écran OLED 2000x2040 par oeil

- HDR + 110 degrés de champ de vision

- Fréquence 90 ou 120 Hz avec rendu fovéal

- Tracking inside-out avec 4 caméras

- Suivi du regard - Connexion avec la PS5 par USB-C

- Microphone intégré

- Port jack 3.5mm pour le son

- Vibration intégrée au casque



Pour le reste, Sony se garde le droit d'attendre plusieurs mois avant de révéler le design de son casque de réalité virtuelle, peut-être lors de l'E3 prochain si le constructeur se décide à s'y rendre cette année ; à moins qu'un événément spécial dédié au PS VR 2 sera organisé... Toujours est-il qu'à ce stade, on ne connaît ni la date de sortie, et encore moins le prix auquel sera lancé ce PS VR 2 et tous ses bundles. Mais n'oublions pas que Sony va devoir se montrer concurrentiel pour que le grand public réponde présent, la VR étant en train de décliner doucement mais sûrement auprès des joueurs.



Bientôt un an que Sony Interactive Entertainment a annoncé le développement de son nouveau casque de réalité virtuelle . Nous étions en février 2021 et c'était par le biais d'un message sur le PlayStation Blog, avec de légers détails à l'époque. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans le dévoilement progressif de l'appareil qui est franchi, avec cette fois-ci une keynote en présentielle lors du CES 2022 de Las Vegas. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, est en effet monté sur scène pour révéler le nom officiel et les caractéristiques techniques du nouveau PlayStation VR. Sans surprise, le constructeur japonais conserve l'intitulé et ce nouveau casque prend le nom de PlayStation VR 2, histoire de capitaliser sur la marque. Quant aux nouvelles manettes qui accompagneront l'appareil, ils adoptent le nom de PlayStation VR 2 Sense Controllers et dont on avait pu découvrir le design en photo en mars 2021. Si l'on connaissait déjà toutes les caractérisques de ces futures manettes, le PS VR 2 était resté assez discret, mais Jim Ryan a décidé qu'il étai temps de lever le voile sur ce qui nous attend lorsque le casque sera commercialisé.Première chose à retenir qu'on savait déjà, mais qu'il est de bon ton de rappeler, le PlayStation VR 2 n'a pas choisi la voie du sans-fil comme c'est le cas avec d'autres casques tels que l'Oculus Quest. Néanmoins, fini les multiples câbles à brancher sur un adaptateur et qui nuisait à l'envie de réinstaller son casque si on l'avait mis de côté trop longtemps, le PS VR 2 n'aura qu'un seul et même câble USB Type-C, ce qui permettra de faciliter le côté plug & play de l'appareil. Plus besoin de la PlayStation Camera non plus pour calibrer le casque, tout se fera grâce au suivi "inside-out" avec 4 caméras intégrés directement dans l'appareil.Côté fiche technique, Sony Interactive Entertainment a confirmé les dernières rumeurs récentes, avec notamment la technologie du "Eye Tracking", d'un écran OLED 4K HDR qui offrira un rendu visuel bien plus supérieur que le premier PS VR. On passe en effet d'une résolution de 2000x2040 par oeil, contre 960x1080 par oeil en 2016. De même, le champ de vision a lui aussi été amélioré avec une amplitude de 110 dégrés pour le PS VR 2, contre 96 pour le premier appareil. Ce n'est pas tout, car le casque bénéficiera aussi du