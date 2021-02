PlayStation VR 2 : Sony annonce un nouveau casque pour la PS5, premiers détails

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine génération de système VR verra le jour sur PlayStation 5. Vous pourrez ainsi profiter de l’expérience de divertissement ultime, qui bénéficiera d’avancées gigantesques en matière de performances et d’interactivité. La sensation de présence sera encore plus forte pour les joueurs qui, une fois équipés de leur casque, se retrouveront plus immergés que jamais dans les univers de leurs jeux préférés.

Sony Interactive Entertainment n'a pas l'intention de laisser tomber la réalité virtuelle. Une très bonne nouvelle pour les amoureux de cette technologie qui en est encore à ses balbutiements. Il faut dire qu'avec ses plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde (chiffres arrêtés au 7 janvier 2020), le premier PlayStation VR reste le casque de réalité virtuelle le plus vendu au monde, toute marque et concurrence confondues. L'arrivée d'une nouvelle itération de cet accessoire en vogue n'est donc pas vraiment une surprise, et c'est par le biais de Jim Ryan que l'annonce a été faite en premier lieu. Il faut dire que l'actuel Président de Sony Interactive Entertainment a été particulièrement bavard lors de son interview avec le magazine GQ, révélant par ailleurs le report à 2022 de Gran Turismo 7 et l'arrivée sur PC de Days Gone. Dans la foulée, Sony a dégainé les premières informations sur ce PlayStation VR 2 sur le blog officiel de PlayStation , qui confirme que c'est sur PS5 que ce masque tournera.Parmi les améliorations techniques qui sont révélés pour le moment, on apprend que le PS VR 2 aura toujours besoin d'un câble pour fonctionner, mais qu'il sera unique. C'est en effet assez surprenant quand on sait que la concurrence fait tout pour se libérer des câbles, mais pour que le rendu soit le plus optimal possibile, le PlayStation VR 2 sera relié par un seul et unique câble. De même, le casque sera livré avec une toute nouvelle manette VR, afin de remplacer les PlayStation Move vieillissants. Une très bonne nouvelle, d'autant que Sony nous promet une ergonomie pensée pour la réalité virtuelle et des "fonctionnalités clefs" pour une meilleure immersion encore. Il faudra cependant être patient car le développement du casque est loin d'être terminé. Jim Ryan précise qu'il ne faudra pas s'attendre à le voir arriver en 2021, mais que les studios de développement sont d'ores et déjà à la tâche pour créer de nouveaux mondes qu'on pourra explorer dans les années à venir.Reste à savoir maintenant quelles seront les améliorations visuelles qui seront apportées, sachant qu'on avait découvert une série de brevet en 2019 qui révélaient une définition de 2550 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement à 120Hz et une autonomie de 5 heures. Pour ce dernier élément, on peut d'ores et déjà l'éliminer puisque le PS VR 2 sera relié à la PS5 avec ce câble unique. En revanche, on croise les doigts pour des retours haptiques et des gâchettes adaptatives sur les nouveaux controllers.