PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuits PS4 et PS5 pour Janvier 2021

L'année 2020 n'est pas encore tout à fait terminée mais Sony Interactive Entertainment a décidé qu'il était temps de communiquer sur la liste des jeux qui seront offerts dans le cadre du PlayStation Plus. Et côté choix, il y en aura pour tous les goûts une fois encore puisque les utilisateurs PS4 vont pouvoir profiter de Shadow of the Tomb Raider et de GreeFall, un RPG signé par les Français de chez Spiders. Sur PS5, on pourra s'amuser avec ManEater, le jeu de requins de Deel Silver sorti en mai dernier et qui s'est révélé être une plutôt bonne surprise. L'upgrade next gen comprend une résolution en 4K native, du 60fps et des fonctionnalités inédites avec la DualSense. A noter que l'ensemble de ces titres seront disponibles à partir du 5 janvier 2021 et ce jusqu'au 1er février 2021.