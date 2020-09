Prince of Persia : nouvelle rumeur sur le remake, la Switch ne serait pas au programme

Niko Partners, vient apporter quelques précisions importantes sur Twitter : le remake ne serait pas prévu sur Switch et ne sortirait pas en novembre prochain.



En attendant une probable officialisation, peut-être lors de l'Ubisoft Forward prévu ce mois-ci, il convient donc de prendre notre mal en patience... et avec des pincettes.





What about the retailer leak? It was approved by Jason