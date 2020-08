Prince of Persia : un remake serait en chantier sur PS4 et Nintendo Switch, une annonce bientôt ?

This tweet won't age well lol — Jason Schreier (@jasonschreier) 19 août 2020

Prince of Persia de retour sous la forme d'un remake ? Voilà une information qui fait le tour du web depuis quelques heures, surtout depuis qu'un certain Jason Shreier a plus ou moins confirmé à demi-mot son existence en répondant à un tweet. Il faut dire que les rumeurs autour d'un possible retour de la licence se sont amplifiés ces derniers mois , et il est fort probable qu'Ubisoft cherche un moyen de faire revenir le Prince de Perse par la grande porte. Quoi de mieux donc de sonder le marché en utilisant la parade du remake à moindre coût ?Toujours est-il qu'un revendeur guatémaltèque MAX a listé le jeu dans ses colonnes avant de tout supprimer, sachant que seules les plates-formes PS4 et Nintendo Switch ont été listées. Il n'y a plus qu'à attendre une officialisation (ou un démenti) de la part d'Ubisoft pour en avoir le coeur net ; peut-être lors du prochain Ubi Forward qui devrait avoir lieu au mois de septembre...