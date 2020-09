Prince of Persia Remake : les premières images viennent de fuiter, une annonce imminente ?

On terminera sur un screenshot également leaké, reprenant le key art du jeu original remanié. Il n'y a plus qu'à attendre pour une officialisation...





Depuis quelque temps maintenant, l'existence d'un remake de Prince of Persia semble ne plus faire l'ombre d'un doute : hier encore, nous vous communiquions de nouvelles rumeurs sur sa sortie et les plateformes concernées . Aujourd'hui, c'est carrément un leak en bonne et due forme qui fait la Une puisque le Uplay russe, le service gaming appartenant d'Ubisoft, vient de faire fuiter les premières images du projet.Un logo, le Prince et Farah sont donc concernés par cette bannière publicitaire animée qui, si elle ne montre pas énormément de choses, a en tout cas le mérite d'officialiser le chantier. Ça tombe bien, l'Ubisoft Forward a lieu ce soir dès 21h, heure française : on ne serait pas surpris que cette refonte du tant aimé Prince of Persia Les Sables du Temps soit annoncée...