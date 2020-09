PlayStation : Sony prépare le terrain pour la PS5 avec une nouvelle pub impressionnante

"Jouer n'a pas de limite", telle semble être la nouvelle devise de Sony pour la génération à venir. Doucement mais sûrement, la campagne marketing du géant japonais commence à s'accentuer sévèrement : après la première publicité de la PS5, la firme dévoile "The Edge", un spot TV d'une minute ne concernant pas une plateforme en particulier mais plutôt l'expérience PlayStation dans sa globalité. Et pour ce faire, l'entreprise a employé les grands moyens avec un court-métrage aux effets spéciaux grandioses : très clairement, le constructeur ne fait pas dans la dentelle en constituant un monde fantasmagorique mêlant les univers divers et variés. Certains trouveront ça too-much, d'autres adhéreront immédiatement : on vous laisse vous faire votre propre avis en cliquant sur la vidéo ci-dessous.Et sans ça, Sony tiendra un second show sur la PlayStation 5 ce mercredi. Le rendez-vous est pris.