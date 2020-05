PlayStation Plus : voici l'un des jeux offerts en juin, c'est un très gros hit

Avis aux abonnés PS Plus ! Call of Duty: WWII sera un des jeux de juin, téléchargeable sur PS4 dès le 26 mai.

Nous partagerons plus de détails sur les jeux PS Plus dans la semaine. pic.twitter.com/RycV6Gia5N — PlayStation France (@PlayStationFR) 25 mai 2020

Un nouveau mois proche et telle une tradition ancestrale, Sony s'apprête à dévoiler les quelques élus qui s'offriront aux millions d'abonnés du PlayStation Plus. Et après les surprises de Cities Skylin et Farming Simulator 19 en mai, le géant japonais vise le grand public en annonçant un tout premier jeu parmi les deux prévus : il date de 2017, provient d'Activision et se déroule en pleine Seconde Guerre Mondiale. Vous avez cinq secondes.Call of Duty World War II, c'est bien lui, sera donc offert à tous ceux ayant eu le bon réflexe de prendre un abonnement au service online de PlayStation : pour rappel, il s'agissait d'un retour aux sources particulièrement réussi pour la saga, alors opéré par SledgeHammer et qui avait récolté une bien jolie note dans nos colonnes. Avec une campagne bien ficelée et spectaculaire, un gameplay au poil et un mode multijoueur franchement complet, on ne peut que vous conseiller d'aller jeter un œil à notre test, juste ici . Sans ça, Call of Duty WW2 sera disponible au téléchargement dès demain. Bon jeu !Au passage, rappelons que le PS Store anglais laisse penser depuis ce matin que Spider-Man serait également offert en juin 2020 . Si tel est le cas, Sony signerait alors un très sacré beau mois qui restera dans les annales.