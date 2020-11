PlayStation Plus : les jeux gratuits de décembre 2020 annoncés, Just Cause 4 dans le lot

Comme on pouvait s'y attendre, Sony Interactive Entertainment n'aura pas mis longtemps avant de répondre à Microsoft qui, ce matin , a dévoilé la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant décembre. Pour le dernier mois de l'année, les joueurs fidèles au PlayStation Plus auront donc l'occasion de télécharger sans dépenser le moindre centime Worms Rumble, Rocket Arena et Just Cause 4."Ce mois-ci, les joueurs qui ne sont pas abonnés au PlayStation Plus et qui possèdent un jeu PS4 ou PS5 doté de fonctionnalités ou de modes multijoueur en ligne pourront aussi les tester pendant une durée limitée, précise par ailleurs le PlayStation Blog . Nous organisons un week-end multijoueur en ligne qui s’étendra du samedi 19 décembre minuit au dimanche 20 décembre 23 h 59." C'est bien noté.