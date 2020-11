Xbox Live : les jeux gratuits pour décembre 2020 sont connus, Saints Row répond présent

JEUX GRATUITS XBOX LIVE GOLD DECEMBRE 2020

The Raven Remastered (29,99 €) : Disponible du 1er au 31 décembre

Bleed 2 (14,99 €) : Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Saints Row: Gat out of Hell (14,99 €) : Disponible du 1er au 15 décembre

Stacking (14,49 €) : Disponible du 16 au 31 décembre

Next-gen ou pas, les bonnes habitudes demeurent chez Microsoft. En effet, le constructeur américain a dévoilé la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant le mois de décembre. Bien évidemment, ceux qui disposent d'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (1 € pour le premier mois, 12,99 €/mois ensuite) y auront également droit. D'ailleurs, on rappelle que le service de Microsoft intègre également des productions issues du catalogue EA Play, ce qui est un plus non négligeable.