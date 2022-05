PlayStation Plus : les jeux de Juin 2022 auraient fuité, God of War serait dans la liste

🚨 FILTRACIÓN PS PLUS JUNIO 2022 🚨



1⃣ God of War

2⃣ Naruto to Boruto: Shinobi Striker

3⃣ Nickelodeon All-Star Brawl



¿Buen mes? Os leo mientras hago la comida 🍜 pic.twitter.com/mFGwbh0cxa — Areajugones (@Areajugones) 30 mai 2022

La fin du mois de mai approche et c'est évidemment le moment pour Sony, Microsoft et Nintendo de préparer leurs annonces pour révéler les jeux qui seront offerts dans leur abonnement respectif. Du côté de Sony Interactive Entertainment et de son PlayStation Plus, ça s'excite pas mal depuis que le site espagnol Areajugones semble tenir un scoop, à savoir la liste des jeux qui seront dévoilés d'ici quelques jours. Si l'on en croit nos confrères, un certain God of War ferait partie des titres de juin, ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille quant à une date de sortie qui ne serait pas si éloignée si Sony souhaite en tirer profit. En plus des dernières aventures de Kratos, il se dit également que Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl seraient également listés pour le mois de juin 2022, ce qui fait tout de même deux jeux de baston le même mois. Evidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, Areajugones n'ayant jamais sorti de scoop véritable jusqu'à présent, mais ils semblent tellement sûr de leur coup qu'on est prêt à les croire. Réponse d'ici quelques jours de toutes les façons...