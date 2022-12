PlayStation Plus : les jeux de Janvier 2023 sont connus, il y a du Star Wars et du Fallout dedans

n monde alternatif ressemblant à la Terre, recouvert des vestiges d’une ancienne civilisation high-tech.

L'année 2022 s'achève doucement et du côté de Sony Interactive Entertainment, on a révélé la liste des jeux offerts dans le programme PlayStation Plus du mois de Janvier 2023. Une année qui démarre plutôt bien compte-tenu des jeux qui sont proposés avec un certain Star Wars Jedi : Fallen Order sorti en 2019 et qui va permettre de préparer l'arrivée de sa suite prévue pour le 17 mars 2023. Ceux qui préfèrent les RPG occidentaux pourront télécharger Fallout 76, sorti en novembre 2018, dans une version cabossée, mais qui s'est rattrapé depuis avec de multiples mises à jour et correctifs qui font que le jeu d'aujourd'hui ne ressemble du tout à celui d'il y a 4 ans. Quant au troisième et dernier titre, il s'agit d'Axiom Verge 2, un plateformer-action en pixel art où l'on va découvrir u

A noter que les trois jeux seront disponibles pour les membres PlayStation Plus Essential, Extra et Premium le mardi 3 janvier. La sélection des titres PlayStation Plus Extra et Premium du mois de janvier sera bientôt annoncée. Sony en profite pour rappeler qu'il reste quelque chose avant de télécharger les jeux de décembre 2022 qui étaient Divine Knockout : Édition Fondateurs, Mass Effect Édition Légendaire et Biomutant.