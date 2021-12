PlayStation Plus : les jeux de Janvier 2022 révélés, il y a du Persona 5 ce mois-ci

2021 va tirer sa révérence dans quelques jours et c'est l'occasion pour Sony Interactive Entertainment de dévoiler la liste des jeux qui seront inclus dans le programme PlayStation Plus. Ces fameux jeux "gratuits" comme on dit seront moins nombreux que les mois précédents puisqu'il n'y aura pas de bonus jeux VR en plus. On revient donc à une formule plus classique avec 1 jeu PS4 exclusif, à savoir Persona 5 Strikers et deux autres disponibles PS4/PS5, soit DiRT 5 et Deep Rock Galactic. Chacun de ces titres seront téléchargeable du 3 au 31 janvier 2022.

Persona 5 Strikers | PS4

Plongez dans le monde stylisé de Persona avec cette histoire totalement inédite où les Voleurs Fantômes se battront d’un bout à l’autre du Japon au cours d’un voyage épique. Des vacances d’été entre amis tournent court lorsqu’émerge une réalité déformée qui vous plonge dans une aventure épique où vous devrez frapper la corruption prenant le contrôle des villes. Contrôlez votre équipe de manière dynamique au fil de combats explosifs pour dévoiler la vérité et faire briller le cœur de ceux qui ont été pris au piège au centre de la singularité !



Dirt 5 | PS4 & PS5

Maîtrisez des circuits dans le monde entier et pilotez des voitures emblématiques dans une expérience hors-piste extrême. Déchaînez-vous dans la plus impressionnante expérience de course hors-piste jamais créée grâce à un mode Carrière prestigieux, un mode multijoueur à quatre avec écran partagé, le multijoueur en ligne*, le mode édition et bien plus. Ouvrez la voie sur des circuits du monde entier et roulez sur du gravier, de la glace, de la neige ou du sable à bord de véhicules allant des voitures de rallye aux camions en passant par des modèles GT. Maîtrisez 70 circuits dans 10 lieux emblématiques, de la course sur l’East River glacée à New York aux lueurs des aurores boréales de Norvège.



Deep Rock Galactic | PS4 & PS5

Deep Rock Galactic est un FPS en co-op pour 1 à 4 joueurs* comportant de redoutables nains de l’espace, des environnements 100 % destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes d’extra-terrestres monstrueux. Travaillez en équipe pour creuser, explorer et combattre dans un vaste système de grottes remplies d’ennemis mortels et de ressources précieuses. Vous pourrez compter sur vos co-équipiers pour survivre aux grottes les plus effrayantes de toute la galaxie !