Star Wars Battlefront II as second free game on PS+?



This ad popped up on YouTube apparently pic.twitter.com/ZBtK3FMdvd — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) 27 mai 2020

Il y a peu, Sony annonçait en grande pompe la mise en gratuité de Call of Duty World War II à tous les abonnés du PlayStation Plus : c'était déjà une excellente offre, en soi, mais néanmoins incomplète puisque le constructeur devait encore se prononcer "prochainement sur l'autre titre offert". Il semblerait que le mystère sur cette partie manquante ne vienne tout juste d'être éclairci à travers une publicité officielle aperçue sur Instagram : celle-ci déclare que Star Wars Battlefront II serait également donné pour juin 2020.Si le cas est avéré, il s'agirait d'un très beau mois pour les fidélisés au service online, et ce même si un certain Spider-Man, pourtant envisagé , manque à l'appel. Avant de se réjouir, tâchons donc d'attendre une officialisation de la part de Sony et d'apprécier cette brève vidéo en guise d'apéritif !