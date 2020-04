PlayStation Now : Spider-Man tisse sa toile dans les jeux d'avril

Just Cause 4

Si Microsoft dispose de son offre indéniablement croustillante Xbox Game Pass, Sony lui aussi peut s'appuyer sur son PlayStation Now au catalogue fourni, permettant même de jouer en streaming depuis sans PC sans aucune PS4. Chaque mois, le géant japonais ajoute de nouveaux titres pour une bibliothèque s'étendant de la PS2 à la PS4 : les prochains softs du mois d'avril viennent tout juste de fuiter et ceux-ci devraient en intéresser certains.Ainsi, la star de la mise à jour est assurément Spider-Man, excellente exclusivité sortie en 2018 et conçue par Insomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance). Brillante réinterprétation de Peter Parker de son environnement new-yorkais, l'aventure s'appuyait d'une voltige de premier ordre et de très bonnes idées que l'on vous détaille sagement dans notre test, juste ici S'ensuit Just Cause 4, dernier opus en date de la saga délirante d'Avalanche Studios et furieux bac à sable, non pas sans défauts mais qui saura contenter les amateurs de fusillades improbables ; enfin, The Golf Club 2019 fait également partie du lot, correct jeu du genre en partenariat direct avec le Pga Tour. De quoi vous occuper largement pendant le confinement.