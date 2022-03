PlayStation Now : voici les jeux de Mars 2022, il y a du Shadow Warrior 3 comme prévu

Quelques jours à peine après avoir révélé la liste des jeux dits "gratuits" pour le PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment reste sur la même dynamique et nous propose de découvrir les jeux qui feront le PlayStation Now pour Mars 2022. Et comme convenu, Shadow Warrior 3 fait partie des FPS à essayer de suite (et ce jusqu'au 4 juillet), surtout si vous avez adhéré aux premiers épisodes et aux derniers DOOM, puisque le titre de Flying Wild Hog s'inspire de certaines mécaniques. Mais ce n'est pas tout, en matière de FPS, il y a aussi la possibilité de se refaire Crysis dans sa version remastérisée, et de s'amuser avec Relicta, un jeu d'énigme en vue subjective lui aussi qui rappelle Portal sur certains aspecyts. Enfin, le dernier jeu n'est autre que Chicken Police, un jeu d'enquête avec des animaux dans une ambiance de thriller en noir et blanc. Tous les jeux seront disponibles dès demain, le mardi 1er mars 2022.

- Shadow Warrior 3

- Crysis Remastered

- Relicta

- Chicken Police – Paint it RED!