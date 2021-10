PlayStation Now : du très lourd pour octobre 2021 avec The Last of Us 2 et Fallout 76

C'est devenu une habitude désormais, comme chaque début de mois, Sony Interactive Entertainment a révélé la liste des jeux qui débarquent dans le programme PlayStation Now pour le mois d'octobre 2021. Et une chose est sûre, Sony a mis le paquet pour séduire un maximum de joueurs. Visez un peu : The Last of Us Part 2, Fallout 76 (avec ses dernières mises à jour et correctifs),

Final Fantasy VIII Remastered, Desperados III, Amnesia Collection, Yet Another Zombie Defense et Victor Vran : Overkill Edition, il y a de quoi séduire toutes sortes de public. Tous ces jeux sont disponibles dès aujourd'hui, mardi 7 octobre et pour une durée de plusieurs mois. The Last of Us Part II par exemple sera retiré le 3 janvier 2022. C'est donc maintenant ou jamais ! Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Blog.





Voici le listing complet :

- The Last of Us Part II (disponible jusqu’au 03/01/2022)

- Fallout 76

- Final Fantasy VIII Remastered

- Desperados III

- Amnesia Collection

- Yet Another Zombie Defense

- Victor Vran : Overkill Edition