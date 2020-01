PlayStation : le site officiel recense un jeu sur PC, un nouvel indice ?

Vous le savez certainement, la grosse rumeur du moment concerne l'arrivée de plusieurs grosses exclusivités PlayStation sur PC. Au début, elle se limitait juste à Horizon Zero Dawn puis s'est étendue à Dreams et même The Last of Us 2 : aujourd'hui, un nouveau (petit) détail vient renforcer ce bruit de couloir, repéré sur le site officiel de Sony Interactive Entertainment.La plateforme web vient en effet de lister Godfall sur PS5 et "Windows PC" : depuis le début, on sait le titre n'est pas une exclusivité Sony et qu'il arrivera bien sur ordinateur ; pour autant, c'est bien la première fois que le constructeur japonais fait mention d'une autre plateforme que la sienne, qui plus est depuis son propre site.Pour beaucoup, cela indique une véritable ouverture d'esprit de la part de Sony, sans doute même le teasing d'une nouvelle politique dans laquelle, oui, les jeux first-party PlayStation devraient bien débarquer sur PC. Un avis sur la question ?