PlayStation Blog : Sony dévoile sa liste des meilleurs jeux 2020, il y a des surprises

La fin d'année approche et il est une tradition qui ne se perd pas, c'est de faire une sélection des meilleurs jeux qui sont sortis dans l'année. Après les Game Awards qui font office d'institut officiel, c'est au tour de Sony Interactive Entertainment de présenter la liste de ses meilleurs jeux proposés sur le PlayStation Blog. Comme d'habitude, les votes étaient ouverts et c'est bien entendu le public qui s'est chargé de choisir le meilleur jeu dans chacune des 17 catégories. On apprend d'ailleurs que cette année, plus de 2.5 millions de joueurs ont participé aux votes, un record, malgré une période de vote plus courte que l'année passée.





MEILLEURE HISTOIRE

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Final Fantasy VII Remake

MEILLEURE UTILISATION DE LA DUALSENSE

1. Astro's Playroom

2. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

3. Call of Duty : Black Ops Cold War

4. Demon's Souls

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Assassin's Creed Valhalla

MEILLEURs GRAPHISMES

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Demon's Souls

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

1. Ghost of Tsushima

2. The Last of Us Part II

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Final Fantasy VII Remake

MEILLEURE BANDE-SON

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Final Fantasy VII Remake

MEILLEUR SOUND-DESIGN

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Call of Duty : Black Ops Cold War

4. Demon's Souls

MEILLEUR MULTIJOUEUR

1. Call of Duty : Warzone

2. Fall Guys : Ultimate Knockout

3. Call of Duty : Black Ops Cold War

4. Ghost of Tsushima

MEILLEUR JEU DE SPORT

1. Tony Hawk's Pro Skater 1+2

2. FIFA 21

3. NBA 2K21

4. DiRT 5

MEILLEUR NOUVEAU PERSONNAGE

1. Miles Morales de Marvel's Spider-Man : Miles Morales

2. Jin Sakai de Ghost of Tsushima

3. Abby de The Last of Us Part II

4. Eivor d' Assassin's Creed Valhalla

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

1. Fall Guys : Ultimate Knockout

2. Bugsnax

3. Worms Rumble

4. Skater XL

MOMENT GAMING DE L'ANNÉE

1. L'affrontement final dans The Last of Us Part 2

2. L'opening du jeu à cheval dans Ghost of Tsushima

3. La séquence du pont dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. La découverture des retours haptiques et gâchettes adaptatives dans Astro's Playroom

MEILLEURE EXPÉRIENCE VR

1. Star Wars Squadrons

2. Marvel's Iron Man VR

3. Dreams

4. The Walking Dead : Saints & Sinners

JEU PS4 DE L'ANNÉE

1. The Last of Us Part 2

2. Ghost of Tsushima

3. Final Fantasy VII Remake

4. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

JEU PS5 DE L'ANNÉE

1. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

2. Demon's Souls

3. Assassin's Creed Valhalla

4. Astro's Playroom

LE JEU LE PLUS ATTENDU

1. God of War : Ragnarok

2. Horizon : Forbidden West

3. Resident Evil Village

4. Final Fantasy XVI

LE STUDIO DE L'ANNÉE

1. Naughty Dog

2. Insomniac Games

3. Sucker Punch

4. Square Enix

Sans surprise, c'est The Last of Us 2 qui repart avec la plus grande distinction, c'est le grand champion de 2020, puisqu'il repart avec la somme de 9 trophées, mais les résultats ont réservé tout de même quelques surprises. On vous propose de les découvrir ci-après.