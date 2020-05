Outriders : rendez-vous jeudi pour une présentation en direct, voici le programme

Dans le charmant et brutal monde des TPS coopératifs, Outriders espère bien se tailler une place de choix : aux commandes, les petits gars de PeopleCanFly pour une aventure dans les contrées sauvages de la planète sauvage Enoch, dernier rempart de l'humanité avant l'avènement d'une terrible catastrophe naturelle. Bref, c'est le bazar et histoire de mieux cerner l'univers avant la sortie du jeu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X un jour, Square-Enix vient d'annoncer une série de broacasts présentatifs.Ces vidéos informatives porteront sur les ennemis, les lieux, les armes, les équipements et l'on en passe dont la toute première vient de trouver date et horaire : rendez-vous donc jeudi 28 mai à 18h, heure française, en direct sur YouTube ou sur Twitch pour un premier aperçu. C'est bien noté ?