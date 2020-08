Outriders : une nouvelle présentation va avoir lieu, voici le programme

De temps à autre, Square Enix organise de jolies sessions de présentation d'Outriders, son prochain gros titre conçu par People Can Fly : le studio polonais derrière Bulletstorm et Gears of War Judgment livrera ici un TPS ultra-musclé, jouable en coopération et s'appuyant sur des mécaniques de loot efficaces, prenant racine sur la dangereuse planète Enoch.



Ainsi, histoire d'approfondir son contexte et de détailler encore plus ses mécaniques, l'éditeur vient d'annoncer une nouvelle "transmission" : celle-ci aura lieu le 25 août prochain à 18h, heure française, et s'attardera sur la classe du Dévastateur ainsi que sur une autre catégorie de personnage encore non dévoilée. Bien sûr, il y aura du gameplay à foison et peut-être même, on l'espère, d'autres surprises : le rendez-vous est pris.



Rappelons qu'Outriders doit sortir cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.