Outriders : une bien belle bande-annonce présente le Technomage, la classe qui vise juste

Lors de la dernière "Transmission", PeopleCanFly et Square Enix ont présenté le Technomage, la quatrième et dernière classe de leur TPS musclé Outriders. Particulièrement habile, celle-ci se voit aujourd'hui gratifiée d'un tout nouveau trailer explosif : pour l'occasion on y voit aussi les classes du Pyromancien et de l'Illusionniste, toujours en train défourailler la population d'Enoch, cette planète extraterrestre ultra-sauvage.Outriders prendra la forme d'un shooter-looter à la troisième personne, jouable jusqu'à quatre en coopération : ses auteurs, localisés à Varsovie en Pologne, sont notamment à l'origine du très bon Bulletstorm et de Gears Judgment. Bref, quand il s'agit d'action, ils savent de quoi ils parlent et leur prochain bébé sera donc disponible en fin d'année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.