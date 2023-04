One Piece Odyssey : un premier DLC "Reunion of Memories", voici ce qu'il contient

One Piece Odyssey n'a clairement pas fait l'unanimité. Si les ventes du jeu restent à ce jour inconnues (et le seront définitivement si le jeu ne se vend pas), sachez que du côté de Bandai Namco Entertainment, on a prévu d'alimenter le jeu en contenu supplémentaire. Le premier DLC, baptisé "Reunion of Memories", tentera de relever le niveau d'une histoire déjà pas très emballante puisque remaniée de la main story originale. On va alors faire connaissance avec un nouveau personnage qui apparaît avec une capuche sur la tête et

Sorti en janvier 2023,un étrange cube noir à la main. Sa ressemblance frappan,te avec Lim laisse présager qu'elle se serait faite inceptionner le cerveau par des forces maléfiques et ce sera à Luffy et son équipage de valeureux pirates d'enquêter sur cette présence inattendue. Pas de quoi s'extasier, même avec le trailer qui développe un peu plus les enjeux, ce DLC semble être du même acabit que le jeu d'origine sorti il y a trois mois...