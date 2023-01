Test One Piece Odyssey : les notes dans le monde sont tombées, c'est mitigé

Les premiers gros jeux de ce mois de janvier 2023 commencent à sortir et le celui qui prend les devant, c'est One Piece Odyssey qui sort dans deux jours sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Toutefois, la presse est autorisée à publier son avis définitif et un petit tour sur Metacritic nous permet d'avoir un aperçu de ce que les journalistes ont pensé du jeu. Si le titre de Bandai Namco Entertainment s'en sort avec un honorable 75% de moyenne globale, dans le détail, on constate que les avis sont assez mitigés, avec des notes qui peuvent descendre jusqu'à 4/10 pour CGMagazine et Gamekult. Ce qui est reproché dans les mauvais points, c'est une redondance dans l'aventure, avec un récit peu passionnant et des combats qui manquent de punch. Il faut dire qu'en optant pour le tour par tour, les développeurs allaient forcément minimiser l'aspect combat, malgré une mise en scène pour dynamiser le tout. Les graphismes sont également pointés, avec un rendu qui n'est pas digne de figurer ni sur consoles next gen comme old gen. En revanche, ce qui a plus aux testeurs, c'est une belle immersion dans l'univers d'Oda, un certain sens tactique et le fait qu'il s'agisse d'une belle introduction au manga et à l'animé.

PlaySense : 8.5/10

GameSpew : 8/10

Everyeye.it : 8/10

TrueGaming : 8/10

The SixthAxis : 8/10

Noisy Pixel : 8/10

SpazioGames : 7.8/10

Hobby Consolas : 7.5/10

Wccftech : 7.1/10

JV : 14/20

Screen Rant : 7/10

GAMINGbible : 7/10

God is a Geek : 6.5/10

Vandal : 6/10

CGMagazine : 4/10

Gamekult : 4/10