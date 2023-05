One Piece Odyssey : premier trailer pour le DLC "Reunion of Memories", un cube antique menace Luffy

Annoncé le mois dernier, le DLC "Reunion of Memories" pour One Piece Odyssey vient de nous révéler sa première bande annonce. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette jeune fille capuchonnée et portant un cube puissant entre ses mains. Il s'agit en réalité d'une relique antique constituées de toutes les informations collectées par le Souffle Divin. Autant vous dire que son pouvoir est immenses. D'autant que les intentions de cette fille mystérieuse semblent maléfiques et bien sûr, l’équipage du Chapeau de Paille va devoir agir pour sauver à nouveau l'Humanité. Rien de bien neuf sous le soleil, surtout après le scénario bateau du jeu principal et les enjeux franchement pas emballants. Cette extension scénaristique sera aussi une manière de réintroduire des visages familiers et renommés. Mihawk, Perona, Ener mais aussi Barbe Blanche feront partie des personnages qui vont s'allier à Luffy et ses amis.





La sortie de ce DLC "Reunion of Memories" est attendue pour le 25 mai sur toutes les plateformes où le jeu principal a été commercialisé.