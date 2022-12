One Piece Odyssey : une démo jouable annoncée et un nouveau trailer qui place les enjeux

Dans moins d'un mois, Bandai Namco Entertainment commercialisera One Piece Odyssey, un RPG pour le moins attendu par les fans du manga et de l'animé, puisqu'il proposera un scénario inédit et chapeauté par Eichiiro Oda en personne. Luffy et sa bande de pirates vont se retrouver dans le monde de Memoria, entièrement bâti à partir de souvenirs et de rêves, ce qui explique la raison pour laquelle nos héros vont retouner à Alabasta et Water Seven, présentés en vidéos récemment. Ce sera donc l'occasion de revivre des événements connus, mais sous un prisme différent, avec en prime un gameplay basé sur des combats au tour par tour. Une approche inédite pour la série qui va permettre au joueur de contrôler d'autres personnages que Luffy, ce qui devrait changer la donne. Justement, histoire de savoir à quoi s'en tenir, Bandai Namco Entertainment annonce l'arrivée d'une démo jouable, accessible à partir du 10 janvier 2023. En attendant, place au dernier trailer qui place les enjeux.