One Piece Odyssey : encore une grosse vidéo, ça parle de système et de tour par tour

Il ne se passe décidément plus une journée sans qu'on ne parle de One Piece Odyssey. Avec une date de sortie qui approche à vitesse grand V et une ambition débordante du côté de chez Bandai Namco Entertainment, qui doit certainement tout faire pour que le jeu devienne un succès commercial, on a le droit à une nouvelle grosse vidéo du jeu. Plus de 11 minutes pour nous donner un bel aperçu de ce RPG qui a opté pour un système au tour par tour, ce qui a tendance à irriter pas mal de joueurs qui s'imaginaient balancer du gum gum bullet en rafales en temps réel. Malgré cela, la vidéo promet que les combats seront dynamiques et retranscriront toute la puissance de l'animé. Avec cette possibilité de contrôler l'ensemble de l'équipage de Luffy, les possibilités devraient être nombreuses. Côté aventure et interaction avec le monde, One Piece Odyssey promet beaucoup d'exploration, avec des PNJ à qui parler, des trésors à récupérer, sachant qu'on pourra permuter de personnage à tout moment, histoire de pouvoir profiter de leurs aptitudes respectives. RPG obligé, One Piece Odyssey promet aussi une bonne dose de recherches de ressources, avec la possibilité de créer des objets et même des plats pour retrouver de la santé. Bref, rien d'exceptionnel pour un RPG, mais les fondamentaux seront là.Reste à savoir si l'exécution sera bonne et pour cela, on se donne rendez-vous le 13 janvier prochain pour en avoir le coeur net.