One Piece Odyssey : une nouvelle vidéo nous emmène à Water Seven

Bandai Namco Entertainment poursuit la campagne promotionnelle de son One Piece Odyssey, qui fera partie des premiers jeux à débarquer début 2023. Si le jeu laisse passer les fêtes de fin d'année, c'est évidemment pour mieux exister et ne pas se froisser aux gros mastondontes de Noël. Du coup, après nous avoir fait visiter le royaum d'Alabasta, c'est du côté de Water Sea que les développeurs nous emmènent, une cité très inspirée de Venise, avec ses immeubles aux fondations immergées et ses gondoles pour mieux se promener. On ne sait combien le jeu sera fidèle à l'animé, mais cette escapade dans ce lieu a pour but de réparer le Vogue Merry en faisant appel aux meilleurs artisans du monde. Le bateau, trop endommagé pour être réparé, va faire l'objet d'un vol puisqu'une partie du butin récupéré à Skypiéa est subtilisé par la Franky Family, tandis que Robin disparaît dans la foulée.



La sortie de One Piece Odyssey est attendue pour le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One.